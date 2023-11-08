Церемония «The Game Awards» пройдет 7 декабря — там могут показать GTA 6

Появилась официальная дата церемонии вручения «The Game Awards» 2023 — в этом году она пройдет 7 декабря.

Мероприятие интересно не только тем, что на нем объявят гордого победителя в номинации «Игра года», но и тем, что на премии геймеров радуют интересными анонсами будущих проектов.

В этом году таким проектом может стать GTA 6, ведь ранее инсайдер Джейсон Шрейер поделился новостями о том, что трейлер игры выйдет в декабре этого года.

А анонсировать трейлер могут уже на текущей неделе.