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Сегодня, 16:11

Официально: трейлер GTA 6 покажут в декабре

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Фанатский рендер персонажей из GTA 6.
Фото Hossein Diba

Rockstar выступила с официальным заявлением о GTA 6 — трейлер игры действительно покажут уже в следующем месяце.

Ранее об этом рассказал известный инсайдер Джейсон Шрайер. Вместе с этим он предсказал и анонс трейлера, который состоялся сегодня.

GTA Online. GTA 6 наконец-то покажут — информация должна появиться уже на этой неделе

В сети также гуляют подробности того, что игрокам покажут в трейлере продолжения культовой серии от Rockstar:
— Трейлер будет длится примерно полторы минуты.
— Музыка в трейлере напоминает латинский фанк.
— Две машины соревнуются в уличных гонках.
— Джейсон за штурвалом авиалодки.
— Аллигатор и игуаны.
Девушки в карнавальных образах танцуют на сцене.
Кто-то падает с маяка.
Скачки на лошадях, толпа ликует.
Ночной клуб, в котором много людей.
— Мужчина в нижнем белье бежит по улице со змеей.
Люди рыбачат с парусных лодок.
Вечеринка на пляже.
Накачанный спасатель на пробежке.
Колесо обозрения.
— Представление — человек и крокодил.
Парашютист выпрыгивает из самолета.
Люсия поглаживает какого-то парня.
Мужчина с длинными волосами перепрыгивает через капот автомобиля.
Двое копов едят пончики.
— Погоня с полицией.
Люсия бьет кого-то битой.
Фейерверки в ночном небе.

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