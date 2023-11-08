Официально: трейлер GTA 6 покажут в декабре
Rockstar выступила с официальным заявлением о GTA 6 — трейлер игры действительно покажут уже в следующем месяце.
Ранее об этом рассказал известный инсайдер Джейсон Шрайер. Вместе с этим он предсказал и анонс трейлера, который состоялся сегодня.
В сети также гуляют подробности того, что игрокам покажут в трейлере продолжения культовой серии от Rockstar:
— Трейлер будет длится примерно полторы минуты.
— Музыка в трейлере напоминает латинский фанк.
— Две машины соревнуются в уличных гонках.
— Джейсон за штурвалом авиалодки.
— Аллигатор и игуаны.
— Девушки в карнавальных образах танцуют на сцене.
— Кто-то падает с маяка.
— Скачки на лошадях, толпа ликует.
— Ночной клуб, в котором много людей.
— Мужчина в нижнем белье бежит по улице со змеей.
— Люди рыбачат с парусных лодок.
— Вечеринка на пляже.
— Накачанный спасатель на пробежке.
— Колесо обозрения.
— Представление — человек и крокодил.
— Парашютист выпрыгивает из самолета.
— Люсия поглаживает какого-то парня.
— Мужчина с длинными волосами перепрыгивает через капот автомобиля.
— Двое копов едят пончики.
— Погоня с полицией.
— Люсия бьет кого-то битой.
— Фейерверки в ночном небе.