Популярная российская игра вводит микротранзакции — игрокам это не понравилось

Известный своей реалистичностью российский мультиплеерный шутер Escape from Tarkov получил новый патч, но реакция на него оказалась неоднозначной. Помимо правок баланса и устраненных ошибок обновление приносит в игру микротранзакции — теперь за деньги можно купить расширение внутриигрового хранилища для предметов и доступ к тренировочному кооперативному режиму.

И хотя речь идет не о продаже нового контента — и то и другое ранее уже было доступно для владельцев расширенных изданий, игроки восприняли нововведение в штыки.