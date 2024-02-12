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12 февраля, 18:45

Популярная российская игра вводит микротранзакции — игрокам это не понравилось

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Battlestate Games

Известный своей реалистичностью российский мультиплеерный шутер Escape from Tarkov получил новый патч, но реакция на него оказалась неоднозначной. Помимо правок баланса и устраненных ошибок обновление приносит в игру микротранзакции — теперь за деньги можно купить расширение внутриигрового хранилища для предметов и доступ к тренировочному кооперативному режиму.

Escape from Tarkov. В Escape from Tarkov от русских разработчиков добавили снег — новогоднее настроение на высоте

И хотя речь идет не о продаже нового контента — и то и другое ранее уже было доступно для владельцев расширенных изданий, игроки восприняли нововведение в штыки.

Источник: DTF
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