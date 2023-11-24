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Сегодня, 13:33

Rockstar раскрыла дату трейлера GTA 6 западным блогерам

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

По слухам, Rockstar начала рассылать информацию с датой грядущего показа трейлера GTA 6 блогерам и журналистам.

Несмотря на то что сообществу известно о показе трейлера в декабре — никто до сих пор не знает точную дату выхода. Люди рассчитывали на трейлер 7 декабря, так как это было бы отлично связано с The Game Awards — премией, на которой не только награждают игры уходящего года, но и новые проекты.

Однако позже появилась информация, что трейлер могут показать на день раньше, ведь его уже залили на серверы студии Rockstar.

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