Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 14:46

В футбольный симулятор EA Sports FC 24 добавили Евро-2024

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
EA Sports FC 24.
Фото Electronic Arts

Electronic Arts анонсировала новое дополнение для EA Sports FC 24 — в игру добавят виртуальный Чемпионат Европы 2024, который пройдет в Германии.

Пользователи, сыгравшие в футсим с 18 декабря по 16 января, смогут получить одну из шести карточек для режима Ultimate Team: Усмана Дембеле, Федерико Кьеза, Джека Грилиша, Вирджил ван Дейка, Флориан Вирца и Альваро Мората.

Релиз дополнения запланирован на лето 2024 года. Обновление будет бесплатным и выйдет одновременно на ПК, PS4 и PS5, Nintendo Switch, Xbox One и Series.

0
Читайте также
«Хочу, чтобы Овечкин обогнал Гретцки. Но только не в мою смену!» Илья Михеев — о карьере в НХЛ
Медведев возглавил список российских теннисистов по призовым в 2023 году
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Олег Леонтьев продлил соглашение с «Нефтехимиком»
«Коламбус» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» потерпел пять поражений в последних шести матчах
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 7
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Возмущение Никитина после матча «Локо» — СКА
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
«Нефтехимик» обменял бывшего вратаря СКА в «Спартак»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Rockstar раскрыла дату трейлера GTA 6 западным блогерам

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости