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Сегодня, 12:25

Игроки ожидают от GTA 6 революции

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

Фанаты серии Grand Theft Auto ожидают от грядущей шестой части очень высоких результатов.

Многие из игроков заявляют, что GTA 6 уже с релиза станет игрой года:

«GTA 6 сделает огромный скачок во всех видеоиграх на долгие годы», — комментарий пользователя в X.

«GTA 6 наконец-то станет настоящей причиной обновить свое компьютерное железо», — комментарий пользователя Reddit.

GTA 6. Первый трейлер GTA 6 покажут на день раньше The Game Awards 2023 — ролик уже залит на серверы Rockstar

Дебютный трейлер GTA 6 могут показать уже 6 декабря 2023 года — информация об этом появилась от инсайдеров.

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