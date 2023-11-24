Игроки ожидают от GTA 6 революции

Фанаты серии Grand Theft Auto ожидают от грядущей шестой части очень высоких результатов.

Многие из игроков заявляют, что GTA 6 уже с релиза станет игрой года:

«GTA 6 сделает огромный скачок во всех видеоиграх на долгие годы», — комментарий пользователя в X.

«GTA 6 наконец-то станет настоящей причиной обновить свое компьютерное железо», — комментарий пользователя Reddit.

Дебютный трейлер GTA 6 могут показать уже 6 декабря 2023 года — информация об этом появилась от инсайдеров.