Разработчики Star Wars Jedi: Survivor презентовали трейлер новой игры

На игровой выставке The Game Awards 2022 показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor с демонстрацией геймплея.

Этот проект является продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order. Анонс состоялся в мае этого года. За разработку отвечают Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Релиз запланирован на 16 марта 2023 года.