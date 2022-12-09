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Сегодня, 05:13

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor презентовали трейлер новой игры

Евгений Козинов
Корреспондент
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Star Wars Jedi: Survivor.
Фото Twitter

На игровой выставке The Game Awards 2022 показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor с демонстрацией геймплея.

Этот проект является продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order. Анонс состоялся в мае этого года. За разработку отвечают Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games.

Star Wars Jedi: Survivor выйдет на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Релиз запланирован на 16 марта 2023 года.

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