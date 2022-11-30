Объявлена дата выхода продолжения Far Cry 6

Разработчик игр Ubisoft официально анонсировал дополнение для игры Far Cry 6, которое получило название Lost Between Worlds.

Во время прямого эфира на Twitch была объявлена дата выхода — 6 декабря 2022 года. Стоить дополнение будет 19,99 доллара. Доступно оно будет на всех популярных платформах.

В Lost Between Worlds игроки получат возможность узнать историю персонажа Дэни, которая в необычном мире, который является смертельной ловушкой. Ubisoft обещают различные варианты прохождения, а также совершенно новые предметы и противников.

Ранее для Far Cry 6 вышло три DLC, в которых игроками давали поиграть за самых популярных злодеев серии: Вааса, Пэйгана Мина и Джозефа Сида.