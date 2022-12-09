Киберспорт
Новости
Р§Рњ 2022
Главная
Киберспорт

Сегодня, 05:28

Создатель серии BioShock анонсировал новую игру Judas

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Кадр из трейлера Judas.
Фото Twitter

Американский геймдизайнер Кен Левин на игровой выставке The Game Awards 2022 анонсировал игру Judas. Это будет первый проект студии Ghost Story Games.

Сюжет игры будет проходить в разрушенном мире, где игрокам предстоит исправлять свои ошибки. По словам создателей, игра изменит представление об одиночных шутерах.

Планируется, что Judas выйдет на всех популярных платформах: Xbox Series, PlayStation 5 и ПК. Игра находится на поздней стадии разработки, однако дата релиза пока неизвестна.

56-летний Левин является создателем серии компьютерных игр BioShock, где выступал в качестве сценариста и творческого дизайнера.

0
Читайте также
Record: Роналду пригрозил уйти из сборной Португалии
Сломала позвоночник и ушла из спорта. А теперь зарабатывает на портале для взрослых
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Reuters узнало о новом пакете военной помощи для Украины на $275 млн
Россиянин Виктор Бут поблагодарил всех за освобождение и поддержку
Для чего нужна цифровая платформа «Мой экспорт»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Разработчики Star Wars Jedi: Survivor презентовали трейлер новой игры

Diablo 4 выйдет в июне 2023 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости