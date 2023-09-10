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«Не похож!» — игрокам не понравился скин Жан-Клода Ван Дамма из Mortal Kombat 1

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Mortal Kombat 1.
Фото NetherRealm Studios

Большинство игроков восприняло появление Жан-Клод Ван Дамма в Mortal Kombat 1 с радостью, но нашлось и немало недовольных. Многие подмечают, что в игре знаменитый актер не очень-то похож на самого себя, хотя Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне получались у разработчиков очень хорошо.

Mortal Kombat 1. Жан-Клод Ван Дамм сразится в Mortal Kombat 1

Возможно, дело в возрасте актера — модель Ван Дамма в игре создавалась под вдохновением от фильма «Кровавый спорт» 1988 года, когда ему не было и 30-ти. Большинство же зрителей помните актера скорее по фильмам из 90-х.

Источник: Gamerant
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