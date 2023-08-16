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Сегодня, 18:22

Показали обновленную карту Italy из CS 2 — игроки в восторге

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Counter-Strike 2.
Фото Counter-Strike 2

Для игроков закрытого теста Counter Strike 2 стала доступна новая карта — ей стала переработанная Italy. Игроки оказались в восторге от того, как преобразилась классическая арена.

Counter-Strike 2.
Фото Valve

Карта появилась в игре с патчем от 16 августа. Разработчики с нуля переработали локацию и поправили на ней баланс. Сейчас карта доступна в режиме Deathmatch («Бой насмерть») и обычной игре.

Italy стала девятой картой, добавленной в CS2. Ранее участники закрытого бета-теста шутера смогли опробовать Dust2, Mirage, Nuke, Office, Overpass, Vertigo, Anubis и Ancient. Релиз игры на движке Source 2 запланирован на лето 2023 года, однако точная дата выхода пока неизвестна.

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