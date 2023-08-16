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Девушка с сюрпризом: русская хакерша EMPRESS может быть парнем из Болгарии

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Empress.
Фото Midjourney

В сети появились громкие заявления относительно русской хакерши EMPRESS. Если им верить, то девушка оказывается, вовсе и не девушка, а парень-хакер из Болгарии под никнеймом Voksi.

Такой информацией поделилась хакер-группировка SKIDROW после того, как EMPRESS резко раскритиковала их деятельность и компетентность, как взломщиков игровой защиты. Она назвала хакеров «жалкими» за то, что они попытались выдать этот взлом за полноценный обход DRM-защиты.

Логотип SKIDROW.

Хакеры заявили, что Empress, выдающая себя за «девушку с большой грудью», на самом деле — хакер из Болгарии под ником Voksi, который ранее состоял в команде взломщиков CODEX. Они также добавили, что образ скандальной хакерши был создан специально, чтобы чаще получать деньги от своих подписчиков.

В Skidrow также заявили, что практически все, о чем пишет Empress — это ложь, включая обвинения в адрес других взломщиков.

Никаких доказательств или опровержений этим заявлениям пока нет.

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