Девушка с сюрпризом: русская хакерша EMPRESS может быть парнем из Болгарии

В сети появились громкие заявления относительно русской хакерши EMPRESS. Если им верить, то девушка оказывается, вовсе и не девушка, а парень-хакер из Болгарии под никнеймом Voksi.

Такой информацией поделилась хакер-группировка SKIDROW после того, как EMPRESS резко раскритиковала их деятельность и компетентность, как взломщиков игровой защиты. Она назвала хакеров «жалкими» за то, что они попытались выдать этот взлом за полноценный обход DRM-защиты.

Логотип SKIDROW.

Хакеры заявили, что Empress, выдающая себя за «девушку с большой грудью», на самом деле — хакер из Болгарии под ником Voksi, который ранее состоял в команде взломщиков CODEX. Они также добавили, что образ скандальной хакерши был создан специально, чтобы чаще получать деньги от своих подписчиков.

В Skidrow также заявили, что практически все, о чем пишет Empress — это ложь, включая обвинения в адрес других взломщиков.

Никаких доказательств или опровержений этим заявлениям пока нет.