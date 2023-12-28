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Сегодня, 22:25

Мододелы хотят спасти The Day Before

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Fntastic

Серверы The Day Before официально закроются уже 22 января. Казалось бы, на этом все — без сервейров онлайн-игра умрет. Но не тут-то было! Группа мододелов работает над решением, которое позволит играть в The Day Before в офлайне.

The Day Before. Steam-ключи для The Day Before аннулировали — перекупщики и коллекционеры остались ни с чем

Правда, они подчеркивают, что не дают никаких обещаний и тем более даже примерных сроков. Тем не менее, если мод все-таки выйдет, то немногие оставшиеся фанаты The Day Before смогут поиграть в любимый проект.

Источник: wccftech
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