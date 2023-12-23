Steam-ключи для The Day Before аннулировали — перекупщики и коллекционеры остались ни с чем

Печальная история The Day Before завершается курьезом. После прекращения продаж ключи для активации игры на сторонних площадках мгновенно взлетели в цене — сообщается, что она поднималась до 600 долларов. Само по себе это не удивительно — в интернете достаточно коллекционеров, собирающих редкие игры, которые больше невозможно купить.

К сожалению, вскоре дорогущие ключи превратились в тыкву — их попросту аннулировали. Ни с чем остались как незадачливые коллекционеры, так и перекупщики, продолжавшие наживаться на неудачном проекте.