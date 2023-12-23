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Сегодня, 21:14

Steam-ключи для The Day Before аннулировали — перекупщики и коллекционеры остались ни с чем

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Fntastic

Печальная история The Day Before завершается курьезом. После прекращения продаж ключи для активации игры на сторонних площадках мгновенно взлетели в цене — сообщается, что она поднималась до 600 долларов. Само по себе это не удивительно — в интернете достаточно коллекционеров, собирающих редкие игры, которые больше невозможно купить.

The Day Before. The Day Before — первая за 12 лет игра, получившая 1 балл из 10 от IGN

К сожалению, вскоре дорогущие ключи превратились в тыкву — их попросту аннулировали. Ни с чем остались как незадачливые коллекционеры, так и перекупщики, продолжавшие наживаться на неудачном проекте.

Источник: TG-канал Steam Community
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