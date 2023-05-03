Kiritych охарактеризовал каждого из своих тиммейтов по Virtus.pro

Профессиональный игрок в Dota 2 Илья Kiritych Ульянов охарактеризовал каждого из своих тиммейтов по Virtus.pro.

«Fng — хороший, открытый человек с огромный опытом, которым он легко делится. Sayuw — «полуфрик», у него свои приколы — мемный чувачок. Noticed — мне его тяжело охарактеризовать. Вот он точно не «дед инсайд» любит погулять, очень жизнерадостный человек. Похож на «прилежного ученика», хорошенький. Squad1x — полный «дед инсайд». Меньше всех говорит, но может «засолить» тебе карту», — приводит слова Ульянова Cybersport.Metaratings.ru.

Fng и Kiritych присоединились к VP во втором сезоне DPC 2023 для Восточной Европы. В ростере они заменили Андрея Dukalis Куропаткина и Александра krylat Крылатова.

В третьем туре DPC 2023 состав Kiritych будет выступать в первом дивизионе региональной лиги вместе с 9 Pandas, BetBoom Team и Team Spirit.