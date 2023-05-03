Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 19:49

ArsZeeqq оценил замену тренера в составе VP по Dota 2

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Профессиональный аналитик и тренер Арсений ArsZeeqq Усов прокомментировал перестановки в Virtus.pro на позиции тренера.

«God очень силен в Dota 2, он очень грамотный игрок и тренер. У Сереги с Артемом долгая история в Virtus.pro, Team Spirit, CIS Rejects (Pari Parni). Поэтому, думаю, это неплохой ход в любом случае. Не знаю, как это отразится на результатах Virtus.pro. Могу только догадываться, что так Артем будет в более комфортной для себя ситуации. Может быть, именно ему это поможет и, соответственно, в перспективе команде. Вопрос только один: чем хуже Тимур? Я не знаю. Вряд ли команда увидела проблему в Ahilles. Тимур — грамотный чувачок. Могу только догадываться, что химии между FNG и Ahilles просто не было и так будет проще всем. Не стоит забывать, что Тимур сможет продолжать помогать команде в другом амплуа», — приводит слова Усова Cybersport.Metaratings.ru.

Virtus.pro 3 мая анонсировала изменения в составе команды. Позицию тренера в команде занял Сергей God Брагин. Тимур Ahilles Кульмухамбетов занял место аналитика в Virtus.pro. Ранее Илья Kiritych Ульянов специально для Cybersport.Metaratings.ru охарактеризовал каждого из членов команды Virtus.pro.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/arszeeqq-ocenil-zamenu-trenera-v-sostave-vp-po-dota-2/
0
Читайте также
Чем занимался Месси во время скандальной поездки в Аравию: конная ферма, соколиная охота, игровые автоматы
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
Кремль: ночью Киев совершил попытку удара по резиденции Путина, БПЛА выедены из строя
Пугачева прилетела в Москву на несколько дней, чтобы посетить похороны модельера Юдашкина
Летевший в Москву из Стамбула самолет аварийно приземлился в Сочи
Экс-биатлонистка сборной Украины Бех восстановила российское гражданство
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Четыре хоккеиста КХЛ уехали в Америку
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Гусев ушел из СКА. День с Алексеем Шевченко
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Kiritych охарактеризовал каждого из своих тиммейтов по Virtus.pro
Новости
RSS RSS
Все новости