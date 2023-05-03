ArsZeeqq оценил замену тренера в составе VP по Dota 2

Профессиональный аналитик и тренер Арсений ArsZeeqq Усов прокомментировал перестановки в Virtus.pro на позиции тренера.

«God очень силен в Dota 2, он очень грамотный игрок и тренер. У Сереги с Артемом долгая история в Virtus.pro, Team Spirit, CIS Rejects (Pari Parni). Поэтому, думаю, это неплохой ход в любом случае. Не знаю, как это отразится на результатах Virtus.pro. Могу только догадываться, что так Артем будет в более комфортной для себя ситуации. Может быть, именно ему это поможет и, соответственно, в перспективе команде. Вопрос только один: чем хуже Тимур? Я не знаю. Вряд ли команда увидела проблему в Ahilles. Тимур — грамотный чувачок. Могу только догадываться, что химии между FNG и Ahilles просто не было и так будет проще всем. Не стоит забывать, что Тимур сможет продолжать помогать команде в другом амплуа», — приводит слова Усова Cybersport.Metaratings.ru.

Virtus.pro 3 мая анонсировала изменения в составе команды. Позицию тренера в команде занял Сергей God Брагин. Тимур Ahilles Кульмухамбетов занял место аналитика в Virtus.pro. Ранее Илья Kiritych Ульянов специально для Cybersport.Metaratings.ru охарактеризовал каждого из членов команды Virtus.pro.