KingR считает, что по игрокам BetBoom Team очень сильно бьют неудачи



Бывший профессиональный игрок в Dota 2 Ринат KingR Абдуллин отреагировал на вылет BetBoom Team с ESL One Berlin Major 2023.

«По игрокам BetBoom Team, на мой взгляд, сильно бьют неудачи. После провального первого мейджора команда уже не смотрелась так уверенно даже в пределах СНГ. На втором мейджоре всегда можно найти причины для обоснования неудач: замена, смена ролей, патч. Однако BetBoom Team стартовала очень крепко, но совсем ненужный луз Execration (0:2), и уже виднеются переигровки. Возможно, точечный провал ударил по морали и ребята не смогли собраться. Посмотрим, как будут выходить из этого кризиса», — цитирует Абдуллина Metaratings.ru.

ESL One Berlin Major 2023 проходит в Берлине с 26 апреля по 7 мая. Призовой фонд составит 500 тысяч долларов и 2,7 тысяч DPC-очков.