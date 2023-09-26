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Карточку Головина в EA FC 24 можно развить до 85-го рейтинга

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Александр Головин в EA FC 24.
Фото EA

Русский футболист Александр Головин не просто появится в EA FC 24 — его карточку с характеристиками можно будет улучшить до третьего уровня. Тогда рейтинг игрока повысится с 79 до 85 уровня.

Фото EA
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Для улучшения карточек игроков нужно выполнять специальные задания — например, сделать за конкретного футболиста определенное количество передач. А улучшенные карточки отличаются не только характеристиками игрока, но и внешним видом.

Источник: VK-группа FC 24
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