GTA 6 анонсируют уже через месяц

Уже известный «сливами» информации об играх Rockstar инсайдер под ником MarxxChris поделился точной датой анонса шестой части GTA. По его словам, игру покажут 26 октября — ровно через месяц.

Разумеется, никаких подтверждений этой информации пока нет. Но если Rockstar действительно собирается анонсировать GTA 6 в ближайшем будущем, то конец октября выглядит вполне подходящей датой — тем более, что это не первая утечка, указывающая именно на этот день.