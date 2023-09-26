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Сегодня, 18:35

GTA 6 анонсируют уже через месяц

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Уже известный «сливами» информации об играх Rockstar инсайдер под ником MarxxChris поделился точной датой анонса шестой части GTA. По его словам, игру покажут 26 октября — ровно через месяц.

GTA 5. Трейлер GTA 6 может выйти уже 26 октября

Разумеется, никаких подтверждений этой информации пока нет. Но если Rockstar действительно собирается анонсировать GTA 6 в ближайшем будущем, то конец октября выглядит вполне подходящей датой — тем более, что это не первая утечка, указывающая именно на этот день.

Источник: Twitter
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