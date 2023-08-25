Геймплей игры Warhammer 40 000: Space Marine 2 привел игроков в настоящий восторг

В сети появилось 14 минут геймплея экшена Warhammer 40 000: Space Marine 2. В нем космодесантники и имперские гвардейцы сражаются с ордой монстров-тиранидов посреди величественной архитектуры — чего еще можно желать от игры по «сорокатысячнику»?