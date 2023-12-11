Якутская студия закрылась спустя несколько дней после релиза своей игры — The Day Before уже не поправят

Якутская студия Fntastic, отметившаяся катастрофически неудачным релизом мультиплеерного экшена The Day Before, объявила о закрытии. Причиной стал «финансовый крах» игры. Несмотря на неплохие цифры стартового онлайна, абсолютное большинство отзывов были отрицательными, что явно говорило о множестве возвратов и отталкивало новых покупателей.

Все доходы от продажи игры пойдут на погашение долгов перед инвесторами и партнерами студии. Очевидно, речь идет о немалых суммах — одна только реклама The Day Before на Таймс-сквер в Нью-Йорке явно стоила очень дорого. Разумеется, дорабатывать кишащую багами игру никто не станет.