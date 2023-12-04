Куан Чи возвращается — приемы бойца в Mortal Kombat 1 показали в отдельном геймплейном ролике

Куан Чи, злой волшебник, наконец-то возвращается — пак DLC с ним и другими бойцами для Mortal Kombat 1 выйдет уже 14 декабря.



Как водится, появление нового персонажа отметили трейлером. В нем Куан Чи расправляется с другими бойцами и всячески демонстрирует боевые способности, включая весьма жестокое фаталити со стеклянными плитами.

Кроме того, в качестве камео Куан Чи сопровождает Камелеона — персонажа, впервые появившегося в трилогии Mortal Kombat.