Heroic победили Evil Geniuses на ESL Pro League

В группе D на ESL Pro League season 15 прошел матч Heroic против Evil Geniuses. Игра закончилась со счетом 2:0 для датчан из Heroic.

На первой карте Inferno — выборе Evil Geniuses — Heroic уверенно одержали победу со счетом 16:6.

Вторая карта Nuke также закончилась в пользу датского коллектива. Забрав 8 раундов за атаку, Heroic закончили за контр-террористов со счетом 16:12.

Эта победа стала для Heroic третьей подряд. На данный момент в группе D непобежденными остаются только 2 команды — NAVI и Heroic.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

Гэсэр Галсанов