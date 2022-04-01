NAVI одержали победу над Complexity на ESL Pro League

Последний матч этого игрового дня на ESL Pro League season 15 между NAVI и Complexity завершился со счетом 2:0 в пользу «рожденных побеждать».

Complexity выбрали первую карту Ancient и набрали всего 3 раунда, но после смены сторон американскому коллективу почти удался камбэк — 16:13 в пользу NAVI.

Вторая карта Dust 2 прошла по аналогичному сценарию. NAVI удалось удержать Complexity на своем выборе и завершить карту со счетом 16:14.

Для NAVI, как и для Heroic, эта победа стала третьей подряд. Вместе с датским коллективом NAVI занимают первые две строчки таблицы в группе D.

ESL Pro League Season 15 проходит с 9 марта по 10 апреля в Дюссельдорфе (Германия). Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере 823 000 долларов США и слот на BLAST Premier: World Final 2022.

Гэсэр Галсанов