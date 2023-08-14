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Сегодня, 12:45

GTA 6 может выйти на консолях и ПК одновременно впервые в истории

Богдан Виноградов
Корреспондент
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GTA V.

Все трехмерные GTA сначала выходили на консолях, и за почти 22 года это правило стало казаться нерушимым. Однако с GTA 6 все может измениться.

В Интернете появились слухи, согласно которым новая часть серии выйдет одновременно на всех платформах, включая ПК.

Официальных подтверждений этому пока нет. Но если все действительно окажется так, то обладатели персональных компьютеров наконец-то смогут поиграть в новую GTA без того, чтобы несколько месяцев избегать спойлеров в интернете.

Источник: Essentially Sports
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