Нейросеть создала концепт мобильной игры про Шакила О'Нила — хорошо, что ее не будет

На Reddit появилась демонстрация того, как могла бы выглядеть мобильная игра от ЕА о баскетболисте Шакиле О'Ниле. И хотя в ролике спортсмен появляется в образе супергероев вроде Супермена — пользователи все равно радуются, что на самом деле такой игры не существует.

Получившийся концепт слишком сильно напоминает о примитивных и некачественных «гачах», существующих только ради выкачивания денег из кошельков аудитории.

Шакил О'Нил, член Зала славы баскетбола, явно заслуживает чего-то получше! Кстати, быть героем не связанных со спортом видеоигр ему не впервой — в 1994 и 2018 годах выходил файтинг из серии Shaq Fu с О'Нилом в главной роли.