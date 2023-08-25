Выложивший геймплей Starfield американец отправится в тюрьму

Совсем недавно мы рассказывали о том, как в интернет «утекло» 40 минут геймплея Starfield, записанного на телефон.

Оказалось, что сделал это человек по имени Дэрин Тайрон Харрис из Теннеси. И игра оказалась у него раньше срока, потому что он ее украл.

Подозреваемый Дэрин Тайрон Харрис.

Харрис продавал украденное в интернете, не особенно скрывая свои данные, поэтому печальный финал был неизбежен. Ему предъявлены обвинения в кражах на сумму до десяти тысяч долларов и в хранении марихуаны.