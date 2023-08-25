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Сегодня, 21:52

Выложивший геймплей Starfield американец отправится в тюрьму

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Starfield.
Фото Bethesda Softworks
Подозреваемый Дэрин Тайрон Харрис.
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Совсем недавно мы рассказывали о том, как в интернет «утекло» 40 минут геймплея Starfield, записанного на телефон.

Starfield. Создание персонажа, сражения и первый полет — в сеть попали 40 минут геймплея Starfield

Оказалось, что сделал это человек по имени Дэрин Тайрон Харрис из Теннеси. И игра оказалась у него раньше срока, потому что он ее украл.

Подозреваемый Дэрин Тайрон Харрис.

Харрис продавал украденное в интернете, не особенно скрывая свои данные, поэтому печальный финал был неизбежен. Ему предъявлены обвинения в кражах на сумму до десяти тысяч долларов и в хранении марихуаны.

Источник: Aroged
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