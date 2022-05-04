Genshin Impact заработал более трех миллиардов долларов с момента релиза

Как сообщает интернет-издание Eurogamer со ссылкой на данные аналитического агентства Sensor Tower, мобильные игроки потратили на Genshin Impact уже более трех миллиардов долларов.

«После мирового релиза игре потребовался 171 день, чтобы заработать свой первый миллиард долларов на мобильных устройствах, не считая расходов через сторонние магазины на Android», — сообщает Sensor Tower.

Больше всего игра собрала в стране создателей игры — Китае (30,7%). В Японии — 23,7%, в США — 19,7%.

Ранее мобильная версия Genshin Impact превысила один миллиард долларов по расходам игроков менее чем за шесть месяцев после ее официального запуска 28 сентября 2020 года.

С момента своего выпуска игра стала глобальным блокбастером, заработав 874 миллиона долларов всего за первые пять месяцев в App Store и Google Play.

Genshin Impact — компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG, разработанная китайской компанией miHoYo Limited. Игра стала абсолютным блокбастером в 2020-2021 году и продолжает держать планку благодаря мультиплатформенности, обновлению контента, и аниме-стилистике игры.