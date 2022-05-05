Скандал с покупкой Activision Blizzard: акционеры подали в суд на гендиректора Котика

Компания Microsoft в начале года объявила о намерении купить Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Сделка была согласована.

Теперь ситуация получила новый виток — акционеры Activision Blizzard подали в суд на генерального директора компании Бобби Котика с требованием объяснить, почему он продал компанию так дёшево: по 95 долларов за акцию, что, по их мнению, было значительно ниже рыночной цены (а фактически — на 30% выше рыночной цены на момент покупки).

По мнению обвинителей, Бобби Котик мог так дешево продать компанию, чтобы отвести внимание от другой проблемы Activision Blizzard — обвинений в дискриминации сотрудниц (а также избежать ответственности за неё).

На счету у компании Activision Blizzard большое количество популярных по всему миру игровых франшиз, таких как World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие. В эти игры играют около 400 миллионов человек в 190 странах мира.

Предполагается, что Microsoft этим приобретением сможет укрепить свои позиции на рынке видеоигр и станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony.