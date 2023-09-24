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Фанаты ждут появления Карнажа в «Человеке-пауке 2»

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Spider-Man 2.
Фото Insomniac Games

Один из игроков, которому посчастливилось поиграть в раннюю версию «Человека-паука 2», заметил кое-что интересное. По его словам, на комете, которая принесла симбиота Венома на Землю, можно было заметить красную спираль.

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А это, разумеется, может указывать на появление в сюжете игры Карнажа — красного симбиота, хорошо известного поклонникам «Человека-паука». И если это действительно так, то скорее всего мы узнали об еще одном антагонисте.

Появлялся Карнаж и в фильме «Веном 2» от Сони — там его человеческого носителя сыграл Вуди Харрельсон.

Источник: EssentiallySports
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