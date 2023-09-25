iPhone 15 Pro очень разочаровал покупателей — смартфон легко царапается и глючит
Запуск новых смартфонов Apple нельзя назвать безоговорочно удачным — iPhone 15 Pro разочаровал своих покупателей.
iPhone 15 Pro.
Фото Двач, Telegram
Смартфон легко царапается, люфтит и глючит, а кто-то из пользователей даже жалуется на подтекающие матрицы дисплеев.
Некоторые пользователи посоветовали покупать Pro-версию в базовой расцветке, чтобы избежать царапин на корпусе и схода краски.
Ранее ютубер JerryRigEverything провел краш-тест iPhone 15 Pro Max и выяснилось, что стекло смартфона лопается даже если легко согнуть смартфон руками.
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