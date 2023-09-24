Ван Дамм отреагировал на свое появление в Mortal Kombat 1 — энергии актеру не занимать

Культовый актер Жан-Клод Ван Дамм записал небольшое видео, в котором прокомментировал свое участие в файтинге Mortal Kombat 1.

«Mortal Kombat 1, а вот и я! Я готов к бою!», — сказал Ван Дамм.

Актера добавили в игру в качестве альтернативного облика для Джонни Кейджа. Актер подарил не только свою внешность, но и голос.

Mortal Kombat 1 вышла 19 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Файтинг получил хорошие оценки как от игроков, так и от критиков.