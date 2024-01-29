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Сегодня, 22:30

Люди нужны все меньше: GTA 6 помогут создать нейросети

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Rockstar Games

Благодаря патентам Rockstar Games стало известно какие именно технологии могут применяться при разработке GTA 6.

Так, один из документов указывает на то, что внутренние интерьеры зданий будут изменяться при помощи искуственного интеллекта, который сам придаст нужный вид вещам — объекты могут быть чистыми или грязными, новыми или старыми. Также состояние интерьеров будет меняться со временем.

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Другая запатентованная система управляет поведением и репликами внеигровых персонажей исходя из множества параметров — от происходящего вокруг до погоды. Все это позволяет надеяться, что новая часть легендарной серии будет ощущаться по-настоящему живой.

Источник: Reddit
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