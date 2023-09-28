Запуск Counter-Strike 2 стал самым успешным в истории Valve

Релиз Counter-Strike 2 стал самым успешным для Valve.

Открытый бета-тест командного шутера состоялся в ночь на 28 сентября — всего за 10 часов в игру успело сыграть больше одного миллиона игроков.

«Запустите и полюбуйтесь. Counter-Strike 2 — это крупнейший технологический скачок в истории серии, обеспечивающий игру новыми возможностями и контентом на годы вперед», — написали Valve в блоге игры.

Игроки, пришедшие в шутер из CS:GO, получили памятную медаль и набор музыки из предыдущей части игры.