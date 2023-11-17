Букмекеров в России заставят финансировать игровых разработчиков

Рабочая группа «Развитие спорта высоких технологий в РФ» при Госдуме России предложила обязать букмекеров выплачивать процент разработчикам компьютерных игр, на состязания в которых принимаются ставки. Нечто подобное давно действует в отношении обычных видов спорта, федерациям которых букмекеры отчисляют проценты, но киберспорт до сих пор оставался не у дел.

Учитывая, что большинство таких игр разработаны в недружественных странах, а их авторы могут запретить проводить киберспортивные мероприятия в России, предлагается разработать механизм удерживания отчислений на определенный срок. Если в течении этого срока правообладатели не обратятся за накопившейся суммой, то деньги будут переданы спортивным федерациям или разработчикам игр.