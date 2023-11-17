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Сегодня, 22:48

Стала известна дата выхода ремастера The Last of Us 2

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Naughty Dog

Один из венгерских журналистов, связанных с IT-сферой, написал в своем твиттере о скором выходе ремастера The Last of Us: Part 2. По его словам, выход обновленной версии игры для PlayStation 5 ожидается уже в следующем году. Подтвердил эту информацию и известный инсайдер Том Хендерсон.

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Официального анонса ремастера еще не было (вероятно, он состоится на выставке The Games Award в декабре), но поверить в это несложно — другие игры Sony также получали апгрейды для нового поколения консолей. И вполне вероятно, что рано или поздно этот ремастер заглянет и на ПК, как это произошло с первой частью.

Источник: Reddit
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