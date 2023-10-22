Cоздатели Diablo разыгрывают ПК, внутри которого настоящая человеческая кровь

В рамках благотворительной акции Blizzard разыграет игровой ПК, внутри которого человеческая кровь в трубках охлаждения.

Розыгрыш приурочен к акции «Жатва крови», целью которой является собрать 666 кварт (630 литров) крови для нужд американских больниц.

Diablo 4. Фото Blizzard

Когда донорские материалы будут собраны, все игроки получат различные косметические награды для Diablo 4 и только один из доноров сможет получить игровой ПК с собственной кровью внутри.