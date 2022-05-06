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EVE Online объявил об интеграции с Microsoft Excel

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EVE Online объявил об интеграции с Microsoft Excel.

Компания CCP Games, разработчик EVE, объявила в пятницу, 6 мая, о сотрудничестве с Microsoft на своем ежегодном фан-фесте.

Компания заявила, что инструмент Javascript позволит игрокам «бесшовно» переносить данные из игры в электронную таблицу, чтобы «помочь игрокам получить доступ и рассчитать все, от размера прибыли до боевой стратегии».

CCP сообщает, что более подробная информация о сотрудничестве будет доступна позже в этом году.

EVE Online — многопользовательская онлайн-игра в научно-фантастическом сеттинге. Игру разработала исландская компания CCP Games

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