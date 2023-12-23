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Сегодня, 18:51

Blizzard изменили дизайн Трейсер из Overwatch 2 — геймеры в ярости

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Blizzard

Overwatch всегда славилась сексуализированными героинями, но со временем Blizzard стала менять их дизайн в более политически корректную сторону. Теперь очередь дошла и до Трейсер — персонажа с выдающимися формами.

Фото Blizzard
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Нет, они не исчезли из игры полностью. Но в новом праздничном скине они стали заметно меньше — настолько, что не заметить этого было просто невозможно. Стоить ли говорить о том, что аудитория не оценила нововведения?

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