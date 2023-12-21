Монетизация Overwatch 2 снова разгневала геймеров — Blizzard оправдывается «духом праздника»

В Overwatch 2 запустилось тематическое новогоднее событие Winter Fair — и это мгновенно привело игроков в ярость. Дело в том, что даже покупка премиального боевого пропуска не позволит игрокам получить все новые скины — для этого придется докупать дополнительный пак в магазине.

В ответ на негодование геймеров представитель Blizzard написал, что 4 «легендарных» скина за 5 долларов — это вполне «в духе праздника». По его словам, авторы хотели дать возможность игрокам выбирать, какие именно награды игроки получат в ходе события. Разумеется, это не добавило ему популярности.