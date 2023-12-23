Epic Games Store бесплатно раздает ретро-гонки с приятной мультяшной графикой

В Epic Games Store проходит раздача небольшой, но милой гоночной игры — Art of Rally. В ней игрокам предстоит окунуться в золотую эпоху ралли — с 60-х до 80-х годов, выбрав один из более чем полусотни культовых автомобилей.

Art of Rally способна предложить вполне серьезные испытания — много внимания уделяется режимам езды для опытных виртуальных водителей.

Желающим забрать игру надо поторопиться — раздача заканчивается уже сегодня.