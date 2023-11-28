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Baldur's Gate 3 лидирует в номинации «Игра года» на The Game Awards 2023

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Baldurs Gate 3.
Фото Larian Studios

The Game Awards 2023 открыл пользовательское голосование на игру года — проголосовать может любой желающий.

Энтузиасты уже успели залезть в код сайта и достать оттуда предварительные результаты голосования — пока что лидирует Baldur's Gate 3. На втором месте находится The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, а лидирующую тройку закрывает DLC к Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

GTA Online. Появилась точная дата премии The Game Awards 2023 — на ней покажут много новинок и GTA 6

Полноценные результаты голосования появятся 8 декабря во время церемонии награждения The Game Awards 2023.

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