Baldur's Gate 3 лидирует в номинации «Игра года» на The Game Awards 2023

The Game Awards 2023 открыл пользовательское голосование на игру года — проголосовать может любой желающий.

Энтузиасты уже успели залезть в код сайта и достать оттуда предварительные результаты голосования — пока что лидирует Baldur's Gate 3. На втором месте находится The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, а лидирующую тройку закрывает DLC к Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Полноценные результаты голосования появятся 8 декабря во время церемонии награждения The Game Awards 2023.