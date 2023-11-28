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Сегодня, 18:03

В России появилась цена на GTA 6 — она стала известна до трейлера от Rockstar

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA Online.
Фото Rockstar Games

Магазин Videoigr.net опубликовал страницу с предзаказом Grand Theft Auto 6 до официального релиза.

Продажа GTA 6 в России.
Фото Соцсети

Цена вопроса — 7990 рублей. Примечателен тот факт, что ни цены, ни уж тем более самой игры Rockstar еще не показывала. То же самое касается и бокс-арта игры, который на сайте присутствует.

Трейлер GTA 6 обещают показать уже в начале декабря. Возможно, что это произойдет во время премии The Game Awards.

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