В России появилась цена на GTA 6 — она стала известна до трейлера от Rockstar

Магазин Videoigr.net опубликовал страницу с предзаказом Grand Theft Auto 6 до официального релиза.

Продажа GTA 6 в России. Фото Соцсети

Цена вопроса — 7990 рублей. Примечателен тот факт, что ни цены, ни уж тем более самой игры Rockstar еще не показывала. То же самое касается и бокс-арта игры, который на сайте присутствует.

Трейлер GTA 6 обещают показать уже в начале декабря. Возможно, что это произойдет во время премии The Game Awards.