Появилась точная дата премии The Game Awards 2023 — на ней покажут много новинок и GTA 6

Премия The Game Awards 2023 обзавелась точной датой и временем показа.

Церемония награждения начнется 8 декабря в 03.30 по мск. Помимо итогов голосования в номинации «Игра года», организаторы обещают показать много игровых новинок — в этом году обещают добавить этому событию больше интриги.

Скорее всего, там же покажут и GTA 6 — возможно, что, кроме трейлера, Rockstar порадует игроков какими-нибудь интересными подробностями о грядущем продолжении культовой серии.