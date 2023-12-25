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Сегодня, 19:20

Авторы Atomic Heart рассказали о травле от геймеров — в их успех игры мало кто верил

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Atomic Heart.
Фото Mundfish

Mundfish рассказала о предрелизных трудностях, возникших с Atomic Heart.

Atomic Heart.
Фото Mundfish

В студии отметили, что негативные материалы об игре в интернете (в том числе на сайтах на игровую тематику) расстраивали разработчиков и отрицательно влияли на мотивацию всей команды:

«Хочу сказать, что в таких психологических условиях было тяжело. Интернет, бывает, делает очень больно», — написали сотрудники Mundfish.

Разработчики поблагодарили игроков за теплый прием Atomic Heart, а также рассказали, что продолжат работу над игрой и ее продолжением.

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