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Антон Логвинов про Counter-Strike 2: это как у дедушки кнопочный телефон отнять и дать современный

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото vk.com/fxigr

Игровой блогер Антон Логвинов высказался в защиту Counter-Strike 2 в Telegram-канале. По его словам, недовольны Counter-Strike 2 в основном «CS задроты», а вот «нормальные пацаны», напротив, рады обновлению чересчур старой игры.

Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 продолжает терять аудиторию — так плохо не было уже 11 лет

Антон сравнивает недовольство Counter-Strike 2 с попыткой вручить пожилому родственнику сенсорный телефон вместо кнопочного — дедушке потребуется долго привыкать, прежде чем оценить все преимущества новой модели.

Источник: TG-канал Антона Логвинова
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