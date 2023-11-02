Антон Логвинов про Counter-Strike 2: это как у дедушки кнопочный телефон отнять и дать современный

Игровой блогер Антон Логвинов высказался в защиту Counter-Strike 2 в Telegram-канале. По его словам, недовольны Counter-Strike 2 в основном «CS задроты», а вот «нормальные пацаны», напротив, рады обновлению чересчур старой игры.

Антон сравнивает недовольство Counter-Strike 2 с попыткой вручить пожилому родственнику сенсорный телефон вместо кнопочного — дедушке потребуется долго привыкать, прежде чем оценить все преимущества новой модели.