Counter-Strike 2 продолжает терять аудиторию — так плохо не было уже 11 лет

Counter-Strike 2 продолжает терять заинтересованных в игре фанатов. Только за последний месяц среднее количество игроков снизилось сразу на 184 тысячи — то есть почти на 19%. В последний раз Counter-Strike теряла такое количество игроков еще в 2012-м — то есть более 10 лет назад.

Вероятно, игроков не устраивают технические недоработки и изменения баланса — чаще всего достается поменявшейся стрельбе.