«Марио» запустили в виртуальной реальности — выглядит впечатляюще

Пользователь YouTube под ником GitDatPC запустил классические игры с Nintendo через VR-очки Oculus Quest 3 — и получилось более чем впечатляюще.

Благодаря режиму дополненной реальности приключения Марио из Super Mario Bros. и Линка из The Legend of Zelda воспринимаются абсолютно иначе.

В 1983-м, когда вышла первая игра о прыгучем сантехнике, подобные технологии выглядели бы настоящей фантастикой! Инструкции для желающих повторить этот опыт GitDatPC оставил в описании видео.