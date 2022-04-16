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Сегодня, 15:04

Almazer: «Печально, что IEM Dallas пройдет без российских игроков»

Роман Шишов
Корреспондент
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Профессиональный игрок по CS:GO Алмаз almazer Асадуллин прокомментировал информацию о проведении турнира IEM Dallas 2022 без российских игроков.

«То, что IEM Dallas пройдет без российских игроков — это очень печально, — цитирует Асадуллин аCybersport.metaratings.ru Не будет мотивации за кого-то болеть, но я считаю, что это все временные меры. И надеюсь, что в скором времени все решится и профессиональным игрокам не придется играть на чемпионатах Москвы».

В конце марта инсайдер Алексей OverDrive Бирюков сообщил в своем Telegram-канале, что чемпионат IEM Dallas 2022 по CS:GO пройдёт без участия российских игроков. Также о пропуске турнира рассказал снайпер G2 Илья m0NESY Осипов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/almazer-pecalno-cto-iem-dallas-proidet-bez-rossiiskix-igrokov-16701/
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