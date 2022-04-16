BOOM победили Fnatic на DPC SEA 1st Division

Команда BOOM в рамках матча первого дивизиона DPC лиги Юго-восточной Азии победила Fnatic со счетом 2-1.

На первой карте BOOM захватили превосходство с ранних стадий, но проиграли допустив одну ошибку. Карта прошла за 34 минуты со счетом 16-14 в пользу Fnatic.

Вторая карта прошла за 33 минуты и закончилась уверенной победой BOOM со счетом 28-16. Третья карта также закончилась разгромом для Fnatic за всего 21 минуту со счетом 22-4.

Эта победа гарантирует BOOM топ-3 региона и слот на мейджор.

Матчи в первом дивизионе DPC для Юго-Восточной Азии проходят с 16 марта по 21 апреля. Восемь коллективов разыгрывают 205 000 долларов США и три слота на ESL One Stockholm Dota Major 2022.